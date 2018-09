(ANSA) – ROMA, 25 SET – A meno di colpi di scena è al Senato che inizierà il suo iter il decreto Salvini. Il provvedimento approderà in Commissione Affari Costituzionali e, spiegano fonti parlamentari, l’intenzione del governo – e soprattutto della sua parte leghista – è far sì che il decreto arrivi, in tempi relativamente rapidi, blindato alla Camera, dove il rischio ostruzionismo è più alto e dove, inoltre, è ben più folta la pattuglia di pentastellati che sulla misura hanno manifestato più di un malumore. Spetterà quindi alla commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama – presieduta dal leghista Stefano Borghesi laddove alla Camera l’omologa commissione è presieduta dal M5S Giuseppe Brescia – valutare eventuale modifiche al testo. A Montecitorio, invece, dovrebbe approdare il decreto Genova, al momento all’esame della Ragioneria dello Stato