(ANSA) – ROMA, 25 SET – La leader di fratelli d’Italia Giorgia Meloni sta seguendo dalla tribuna dell’Aula del Senato l’esame del disegno di legge che impone l’obbligo di installare dispositivi di sicurezza per evitare l’abbandono di bambini in automobile. Il provvedimento, già votato alla Camera, ha lei come prima firmataria.