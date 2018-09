CARACAS – Il golfista venezuelamo Jhonattan Vegas giocherà la Coppa del Mondo di Golf, accanto a lui ci sarà il suo connazionale Joseph Naffah.

La kermesse iridata si disputerà a South Oakleigh, in Australia, dal 22 al 25 novembre.

Vegas si é qualificato per l’evento che raduna i migliori golfisti dell’orbe grazie al suo ranking, grazie alla sua posizione in classifica ha avuto anche la possibilità di scegliere il partner per rappresentare il suo paese.

Questa sarà la terza presenza per il golfista nato 34 anni fa a Maturín. La prima risale al 2009, quando insieme ad Alfredo Adrián chiuse al nono posto nella gara andata in scena in Cina.

“Il golf é uno sport che si gioca in Venezuela da probabilmente 50 anni o forse anche prima” – spiega Vegas, aggiungendo – “Questo torneo é sempre stato molto speciale! I nostri giocatori si sono sempre preparati per partecipare al World Golf Championship e rappresentare degnamente il nostro paese”.

Il miglior risultato per una squadra della terra di Bolívar risale al lontano 1958, allora erano sul green Manolo Bernárdez e Teobaldo Pérez e chiusero al nono posto nel torneo che andò in scena nel Club de Golf de México di Città del Messico.

Il Venezuela ha avuto anche l’onore di ospitare la kermesse iridata, é stato nel 1974, allora lo scenario prescelto fu il green della Lagunita Country Club di Caracas. Quell’edizione fu vinta dai sudafricani Bobby Cole e Dale Hayes che superarono in finale la coppia giapponese Isao Aoki e Masashi Ozaki.

Nel 2016, Jhonattan partecipò alla Coppa del Mondo insieme a suo fratello Julio. Quell’anno il Venezuela chiuse il torneo al 27esimo posto.

I World Golf Championships sono una serie di tornei professionistici di golf creati dalla Federazione internazionale dei PGA Tour, che fanno parte del calendario ufficiale dei tre tour principali, PGA Tour, European Tour e Japan Golf Tour. I tornei sono: WGC-Mexico Championship, WGC-Dell Match Play Championship, WGC-Bridgestone Invitational e WGC-HSBC Champions.

(di Fioravante De Simone)