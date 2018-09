(ANSA) – NEW YORK, 25 SET – Emmanuel Macron, intervenendo all’Onu, ha ribadito come la Francia e’ per l’organizzazione subito di elezioni in Libia. “Solo questo puo’ accelerare la strada verso una soluzione duratura. Lo status quo fa guadagnare terreno solo ai trafficanti e ai terroristi”, ha aggiunto il presidente francese, per il quale “La Ue deve essere unita su questo obiettivo”.