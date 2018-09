(ANSA) – GENOVA, 25 SET – “Stupiscono e preoccupano le voci di un ulteriore stop al Decreto Genova, fermo, a quanto pare, alla Ragioneria dello Stato, ancor prima di arrivare al vaglio della Presidenza della Repubblica dove, secondo gli annunci, sarebbe dovuto arrivare già da alcuni giorni”. Così il presidente della Regione Liguria e Commissario per l’emergenza, Giovanni Toti. “Mi chiedo – aggiunge – se non sia più opportuno il ritiro del Decreto per ricominciare da capo su basi più solide, condivise e realistiche”. “Di fronte a questa confusione – aggiunge il governatore – forse sarebbe opportuno abbandonare percorsi velleitari e avventurosi per ritornare sulla via maestra, prevista dalla normativa vigente e più volte suggerita dalle istituzioni locali, per ridare, nel più breve tempo possibile, questa indispensabile infrastruttura alla città di Genova e all’intero sistema del Nord-Ovest”. (ANSA).