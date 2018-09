Tra i volti della nuova Rete 4 anche Nicola Porro, apprezzato giornalista italiano da sempre attento a tutto ciò che riguarda politica ed economia. Per il vicedirettore de “Il Giornale” un doppio impegno televisivo nella stagione appena iniziata con “Matrix” in seconda serata su Canale 5 e “Quarta Repubblica” che ha debuttato su Rete 4 lo scorso 17 settembre.

Ed a proposito della nuova trasmissione Porro ha spiegato al nostro giornale: “E’ un programma per raccontare un’Italia in maniera semplice e spero corretta. Parlare dunque di quello che sta succedendo nel nostro Paese, che secondo il mio modestissimo avviso è entrato nella terza Repubblica. Noi ci chiamiamo ‘Quarta Repubblica’ per capire se in questa “terza” fase sta cambiando qualcosa, quanto durerà, se ne arriverà una quarta e se questo nuovo assetto politico sarà destinato a mantenersi ancora per tanti anni in Italia. Ecco tutto ciò rappresenta la nostra grande sfida, capire bene”.

Ma in cosa si differenzierà questo programma rispetto alle altre trasmissioni di politica e di economia? “La differenza sta sempre nello stile di conduzione e per il taglio che danno il conduttore e gli autori alla realtà. Lo dico senza alcuna polemica perchè si è sempre detto che non vogliamo più le piazze in televisione ed io non le ho mai portate, però magari portare in piazza i conduttori è una cosa che si deve iniziare a fare”.

“Quarta Repubblica” così come “Matrix” trovano spazio anche nei palinsesti di Mediaset Italia, il canale per gli italiani all’estero.

Video intervista di Emilio Buttaro