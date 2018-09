NAPOLI. – Anche in Campania, come nel resto d’Italia, è il vento il grande protagonista dell’ondata di maltempo. Sono state le forti raffiche, che sin dalla scorsa notte imperversano su Napoli e dintorni, ad aver causato sull’asse di supporto Nola-Villa Literno il crollo della cartellonistica stradale sulla carreggiata. Solo il caso ha fatto sì che nessuna auto fosse colpita e che l’episodio non vestisse i contorni della tragedia.

Sempre il vento ha causato disagi anche a Napoli città, dove un albero si è abbattuto su un’auto in sosta distruggendola. Ma numerose sono state le segnalazioni per tegole divelte e alberi pericolanti, con i vigili del fuoco spesso chiamati a intervenire per evitare guai maggiori. Vigili che hanno fatto gli straordinari anche in provincia.

Tra i comuni interessati Frattamaggiore, Caivano, Afragola e Frattaminore sugli altri. Forte vento e alberi pericolanti anche a Salerno. E proprio nel Salernitano la furia del vento ha provocato la rottura di un vetro in un liceo di Nocera Inferiore. Ne ha fatto le spese una studentessa rimasta ferita lievemente.

Tramontana e grecale hanno soffiato nella notte nel golfo di Napoli con inevitabili disagi per i collegamenti marittimi tra Napoli e le isole. Soltanto due mezzi hanno garantito nel corso della mattina le corse tra Napoli e Capri. Ferme nei porti, invece, le altre unità.

Nel pomeriggio una nave della Caremar, il Fauno, in partenza per Pozzuoli, ha urtato il pontile e la banchina del porto di Casamicciola, nell’isola di Ischia, a causa delle forti raffiche di vento di grecale. Il comando di bordo, con una serie di manovre, è riuscito ad allontanarsi dalla banchina e ad uscire dal porto di Casamicciola.