(ANSA) – GUYANCOURT, 25 SET – La Ryder cup made in France invita domani sera tutti a cena. E lo fa in grande stile, a Versailles, proprio sotto la celebre galleria degli specchi del castello. Tutti i campioni di Usa ed Europa, con i familiari e gli staff, ma anche tutte le vedette che oggi hanno dato vita al torneo ‘Celebrità’, da Alessandro Del Piero a Condoleezza Rice. Alla cena di gala griffata dalla gastronomia di lusso di Lenotre, sono invitati i giocatori con le mogli, i capitani e lo staff tecnico, ma anche un esercito di Vip, personalità della politica, della cultura, dello sport, dello show-business, in tutto 1.200 persone. Avranno un posto d’onore e saranno contese per autografi e selfie le ‘Celebrities’ che si sono sfidate oggi sul ’10 buche’ dell’Albatros, da Del Piero a Luis Figo, alla ex segretaria di stato Usa Condoleezza Rice. Con loro gli attori Samuel L. Jackson e Dany Boon, con John McEnroe, Yannick Noah, Michael Phelps e tanti altri.