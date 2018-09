(ANSA) – ROMA, 25 SET – “Abbiamo pagato un errore a caro prezzo. La squadra non era messa bene su una rimessa laterale”. Stefano Pioli si rammarica dell’errore che ha concesso all’Inter il gol del 2-1. Il tecnico è polemico sul rigore assegnato con il Var: “Victor Hugo non fa nulla per toccare il pallone con la mano. Mentre andava rivisto il contatto di Tra Chiesa e Politano, che era in netto ritardo”. “Sono dispiaciuto perché abbiamo giocato una grande partita contro un grande avversario. Nel secondo tempo l’abbiamo ripresa, abbiamo avuto l’occasione di andare in vantaggio, abbiamo giocato e questo è l’importante – aggiunge Pioli – Volevo vedere qualcosa di diverso rispetto alla trasferta di Napoli e la squadra ha risposto, giocando con personalità. Dispiace molto per come è finita, dopo la prestazione di questa sera la Fiorentina meritava di uscire con un risultato diverso. Però ci sono molte più cose positive che negativa e su queste ultime lavoreremo”.