(ANSA) – BUENOS AIRES, 26 SET – Il ministro delle Finanze argentino Nicolás Dujovne ha sospeso il suo rientro a Buenos Aires previsto per ieri sera ed in giornata, insieme a Christine Lagarde, titolare del Fondo monetario internazionale (Fmi), renderà noti a New York i termini di un nuovo accordo raggiunto con l’organismo multilaterale di credito. Lo hanno comunicato fonti ufficiali al quotidiano Ambito Financiero. La vigilia di questo annuncio è stata particolarmente turbolenta perché ha visto l’uscita improvvisa di Luis Caputo dalla presidenza della Banca centrale argentina e la sua sostituzione con Guido Sandleris, economista già sottosegretario alle Finanze per la Politica monetaria In primavera l’Argentina aveva raggiunto un primo accordo con il Fmi riguardante un prestito ‘stand by’ di 50.000 milioni di dollari, di cui 15.000 milioni già versati.