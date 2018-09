CARACAS – Se guardiamo la classifica del Torneo Clausura possiamo prevedere che ci sarà una lotta serrata fino all’ultima giornata per aggiudicarsi uno de biglietti per l’Octagonal. Dal primo all’ottavo posto ci sono solo tre punti di differenza, questo vuol dire che per decidere le squadre classificate ai play off bisognerà controllare anche la media gol.

Il Monagas di José Manuel Rey che grazie alla vittoria 2-0 contro il Caracas ha spodestato dal primo lo Zamora andrà a far vista all’Aragua.

I guerreros de Guarapiche non solo cercheranno di portare a casa i tre punti, ma anche tenteranno di segnare tanti gol che forse potrebbero servire per timbrare il biglietto d’ingresso nel G8.

Dal canto suo, la formazione giallorossa cercherà di approfittare del fattore campo per strappare qualche punticino e perche no la vittoria alla corazzata llanera.

Il Deportivo Táchira, coinquilino al vértice con i blaugrana a quota 21 punti, sarà impegnato nel derby andino con il Trujillanos.

Il carrusel aurinegro ha fatto questo salto in classifica dopo le due vittorie comode contro Portiguesa (0-3) e Metropolitanos (3-0).

Uno dei match clou di questa giornata sarà quello che avrà come protagonisti il Deportivo La Guaira degli italo-venezuelani Suanno e La Mantía e l’Estudiantes de Mérida.

La formazione arancione é al sesto posto con 19 punti ed é la migliore in questo mese di settembre con 4 vittorie e 2 pareggi. La Guaira sa che con una classifica cosí corta un passo falso potrebbe mandare in fumo tutto lo sforzo fatto in questo mese.

Gli accademici sono terzi con 20 punti, stessi punti che lo Zamora, ma i bianconeri sono quarti per la differenza reti.

L’ex capolista, Zamora, vuole voltare subito página contro il modesto Metropolitanos.

In questa dodicesima giornata, lo stadio la Bombonerita farà da cornice all’incontro tra Academia Puerto Cabello e Carabobo.

I porteños vogliono mantenere l’ottimo ritmo mostrato in questo Clausura, sopratutto tra le mura amiche. L’Academia é undicesima con 14 punti. Dal canto suo, i granata devono assolutamente vincere per non vedersi risucchiati dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Per oggi, mercoledì, sono in programma: Deportivo Anzoátegui – Atlético Venezuela, Portuguesa – Zulia, Academia Puerto Cabello – Carabobo e Mineros – Estudiantes de Caracas.

La dodicesima giornata si completerà domani, giovedì, con il big match Caracas – Deportivo Lara.

(di Fioravante De Simone)