(ANSA) – ROMA, 26 SET – Saranno ben 80mila i volontari coinvolti nella gestione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, mentre altri 30mila verranno arruolati dalla municipalità per fare da supporto ai turisti che si recheranno in Giappone per assistere alle gare. Per quanto riguarda i Giochi veri e propri, il comitato organizzatore ha ufficializzato il bando per la ricerca di 80mila giovani e meno giovani da impegnare nei luoghi in cui si svolgeranno le gare olimpiche e paralimpiche. La selezione del personale volontario si concluderà a dicembre. Nel bando si precisa che non sono previsti compensi, che ognuno dovrà procurarsi da sè l’alloggio. Mentre i pasti nei giorni di servizio e la divisa da volontario saranno a carico del comitato organizzatore. (ANSA).