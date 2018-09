(ANSA) – BOLZANO, 26 SET – E’ di otto feriti lievi il bilancio di un rogo, scoppiato questa mattina in un condominio a Merano in piazza San Vigilio a Maia Bassa. L’incendio è scoppiato nella cucina di un appartamento al primo piano e il fumo intenso ha velocemente invaso il giro scale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Merano e dintorni che hanno tratto in salvo complessivamente 14 persone. Otto, tra cui quattro bambini, sono state accompagnate in ospedale con i sintomi di una lieve intossicazione da fumo. Sul posto sono anche intervenuti la Croce Bianca e la Croce Rossa, il medico d’urgenza ed i Carabinieri.