(ANSA) – PARIGI, 26 SET – Marine Le Pen può tirare un sospiro di sollievo. I giudici francesi hanno appena annunciato di aver ridotto di metà, da 2 a 1 milione di euro, la quota di finanziamento pubblico al Rassemblement National (ex Front National) sequestrato dalla giustizia nel quadro delle indagini sui presunti impieghi fittizi al Parlamento europeo. Una mezza vittoria, quella ottenuta oggi alla corte d’appello di Parigi, che permette al partito in difficoltà finanziarie di tirare un po’ il fiato. I fondi del Rassemblement National sono stati sequestrati lo scorso luglio per garantire che il partito sia in grado di rimborsare il Parlamento europeo nel caso di una condanna nel processo ancora in corso sui falsi impieghi a Strasburgo. Lei aveva denunciato un “assassinio politico”. Ora, però, di quei due milioni, ne può recuperare almeno uno, un fondamentale gruzzoletto in vista delle elezioni europee di primavera.