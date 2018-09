(ANSAmed) – L’ex premier laburista ed ex ministro della Difesa israeliano, Ehud Barak, è stato nominato presidente della società InterCure, che a sua volta controlla la Canndoc-Pharma, da dieci anni specializzata nella ricerca, nella produzione e nel commercio di cannabis medica. “La cannabis medica – ha detto Barak al quotidiano economico Marker – ha dimostrato di poter migliorare la qualità della vita di malati in tutto il mondo. Questa società è ben posizionata per aprirsi una breccia nei mercati mondiali. E’ mia intenzione – ha aggiunto Barak, che è un generale della riserva – di guidare una strategia di crescita internazionale e di partecipare attivamente al suo sviluppo commerciale nell’intento di trasformare Canndoc-Pharma in una leader mondiale nel suo genere”. Israele cerca da tempo di inserirsi fra i Paesi in prima fila al mondo nella produzione di cannabis medica. Il suo uso è legale in Israele, mentre la questione delle esportazioni è ancora oggetto di verifiche da parte del governo.