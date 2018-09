(ANSA) – LONDRA, 26 SET – Non ci saranno elezioni anticipate nel Regno Unito, almeno non prima della fine dei negoziati con Bruxelles sulla Brexit. Lo ha assicurato la premier conservatrice Theresa May in dichiarazioni rilasciate a margine del suo intervento all’Onu a New York e rimbalzare su media britannici. Un voto “in autunno” non sarebbe “nell’interesse del Paese”, ha tagliato corto May sullo sfondo della richiesta di elezioni che sale dall’opposizione laburista riunita a congresso a Liverpool. May, citata dal giornale filo-Tory Daily Telegraph, sembra del resto guardare già al dopo Brexit. E promette, in evidente contrapposizione con il programma di radicale riforma economica ‘post-capitalista’ rilanciato dal Labour di Jeremy Corbyn, una ricetta opposta: il taglio delle tasse in Gran Bretagna al livello più basso di “tutti i Paesi del G20”.