(ANSA) – LONDRA, 26 SET – Appare ormai irreparabile la rottura tra José Mourinho e Paul Pogba dopo la decisione del manager del Manchester United di spedire in tribuna il francese in Coppa di Lega, togliendogli anche la fascia di capitano. Una decisione dal sapore di punizione, quella di Mou, dopo le critiche che il centrocampista francese gli aveva rivolto negli ultimi giorni. Dichiarazioni in seguito parzialmente ritrattate, ma che il tecnico portoghese ha comunque deciso di non perdonare. Così al termine della sconfitta in Coppa di Lega contro il Derby County, Mourinho ha confermato che “Pogba non sarà più il secondo capitano”, rifiutandosi però di spiegare la sua decisione: “E’ una scelta che non devo spiegare”.