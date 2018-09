(ANSA) – ROMA, 26 SET – “Lancio un appello a Riccardo Fraccaro, che è il ministro della democrazia partecipata: incontriamoci e discutiamo insieme del referendum sul presidenzialismo. Vediamo se è disponibile a darci una mano perchè i cittadini italiani possano esprimersi sul presidenzialismo”: Lo afferma il costituzionalista Giovanni Guzzetta che ha presentato alla Camera l’adesione della Fondazione Tatarella alla raccolta firme promossa dal Comitato “Nuova Repubblica – Eleggiamo il Presidente” per realizzare un referendum popolare di indirizzo per l’elezione diretta del Capo dello Stato. “Pinuccio Tatarella fin un convinto sostenitore del presidenzialismo, in cui vedeva la possibilità di una alleanza che andasse ‘oltre il Polo’. Oggi questo tema può rientrare nella cornice valoriale che unisca tutto il centrodestra”. E sostegno alla raccolta di firme è stato assicurato, oltre che dalla fondazione dedicata allo storico esponente di An, anche da Dimitri Coin, vicecapogruppo della Lega alla Camera.