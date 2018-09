(ANSA) – COPENAGHEN, 26 SET – Le autorità danesi hanno arrestato due persone sospettate di acquistare droni destinati all’Isis in Iraq e Siria, in violazione della legge antiterrorismo. La polizia di Copenaghen e i servizi di sicurezza della Danimarca (Pet), che hanno compiuto gli arresti oggi, ritengono che i due facciano parte di una rete più ampia. I sospettati saranno portati domani davanti a un giudice, dove la procura dovrebbe chiedere che siano tenuti in detenzione cautelare. Secondo i procuratori inoltre, l’udienza dovrebbe tenersi a porte chiuse a causa delle indagini ancora in corso.