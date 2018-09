(ANSA) – ROMA, 26 SET – Una ‘mini naja’ volontaria di sei mesi da fare tra i 18 ed i 22 anni per vivere le forze armate e apprenderne i valori: è l’obiettivo a cui mira la proposta di legge presentata alla Camera da Matteo Perego di Forza Italia. Alla fine dei sei mesi, spiega Perego in una conferenza stampa a Montecitorio, verrebbe rilasciato un attestato che avrebbe valore di crediti formativi per l’università. “Un segno di interesse alla libertà di scelta per i giovani – sostiene – e per destare sia il loro senso di appartenenza alla Repubblica sia l’importanza della difesa del Paese. Elio Vito, uno dei cofirmatari, sottolinea che questa proposta “non è un passo indietro rispetto all’abolizione della leva obbligatoria conseguita dal governo Berlusconi”. Il capogruppo Maria Stella Gelmini auspica che il presidente della Camera Roberto Fico conceda la possibilità di esaminare il testo direttamene in commissione in sede legislativa, in modo da accelerarne l’iter al massimo.