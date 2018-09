(ANSA) – PARIGI, 26 SET – “Passione e rigore”: due parole si rincorrono mentre Gian Paolo Montali, sotto il sole di settembre della Ryder Cup francese, spiega come sarà la sua Roma 2022. “Qui tutto funziona benissimo ma noi, in più avremo un campo iconico, che ricorderanno tutti, dove dalle buche dei campi vedi la cupola di San Pietro. Poi ci sarà Roma, non ci saranno più le buche e faremo un grande evento al Colosseo”. Francesco Molinari sarà più che mai il simbolo del golf italiano nella Ryder Cup romana, ma Montali pensa anche a dei testimonial di prestigio. Mario Draghi? “Pochi lo sanno ma lui è un giocatore. Certo, non ha tempo, però…”. Dall’alta finanza allo sport e allo spettacolo: “Francesco Totti, certo, lui è Roma. Ma adesso si è innamorato del paddle. Quando lo vedo glielo dico, lascia la racchetta e vieni a giocare”. Un pensierino anche a Fiorello: “lo voglio contattare, gli dirò lascia perdere il tennis, vieni a giocare a golf”.