(ANSA) – UDINE, 26 SET – Un volo Alitalia in partenza questa mattina alle 11.10 da Trieste Airport e diretto a Fiumicino è stato costretto a rientrare a Trieste dopo aver subito un “bird strike”. Nessuna conseguenza per i 98 passeggeri e per l’equipaggio del volo Alitalia AZ1358. Lo rende noto Trieste Airport precisando che “l’aereo ha eseguito una procedura di rientro sulla pista per le opportune verifiche tecniche” dopo l’ingresso di alcuni volatili nel motore. “Tutti i 98 passeggeri – informa l’aeroporto – sono stati riprotetti sul volo per Roma Fiumicino AZ1360 delle 15.35 operato da Alitalia con un Airbus A321 dalla capienza di 200 posti”.