(ANSA) – PORTO RECANATI (MACERATA), 26 SET – Una “terza soluzione è possibile” per l’Hotel House, il grattacielo multietnico di Porto Recanati, luogo di degrado e di insicurezza di cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha più volte proposto l’abbattimento. E’ l’opinione dell’europarlamentare Alessandra Mussolini che oggi ha visitato l’immobile accompagnata dal sindaco Roberto Mozzicafreddo e dal vice sindaco Rosalba Ubaldi, dopo essere stata ricevuta in Comune. “Prima di tutto – ha detto – si deve parlare con la gente che vive in questo palazzone. Io penso che così si possa trovare una terza soluzione. Ma soprattutto l’amministrazione comunale non può essere lasciata sola ad affrontare una situazione così difficile. Ho trovato tanti bambini e ci è stato detto che quando ci si accorge di qualche traffico di droga, i piccoli si allontanano spontaneamente. I bambini debbono vivere in un ambiente sano e invece questo è degradato”. Anche gli amministratori comunali hanno sottolineato come nell’Hotel House ci sono “molte famiglie perbene anche tra i migranti. Gente che lavora, che ha un negozio e che manda i figli regolarmente a scuola, famiglie che si sono perfettamente integrate”.(ANSA).