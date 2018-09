(ANSA) – ROMA, 26 SET – Non solo reddito di cittadinanza ma anche la riforma della Fornero e le pensioni di cittadinanza, per il M5S, sono conditio sine qua non per l’ok alla manovra. E’quanto – si apprende da fonti pentastellati – e’ emerso ieri durante il vertice di Luigi Di Maio con i ministri del Movimento. Riunione in cui e’ emerso che, sul superamento della Fornero, ci sarebbe una forte resistenza da parte del titolare del Mef Giovanni Tria. Ma, per il M5S, nella manovra va inserita anche questa misura, punto chiave del programma pentastellato e del contratto di governo