(ANSA) – NEW YORK, 26 SET – “Non sono d’accordo sul metodo seguito dal presidente Donald Trump sull’Iran. Quello che serve e’ una strategia comune di lungo termine che garantisca la stabilita’ della regione. E le basi per nuovi negoziati ci sono”: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervenendo in Consiglio di sicurezza e sottolineando come finora Teheran “ha rispettato tutte le disposizioni dell’intesa sul nucleare.