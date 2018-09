(ANSA) – ROMA, 26 SET – Tempi lunghi per il ddl sulla legittima difesa. In commissione Giustizia del Senato con un vero e proprio blitz il leader di LeU Pietro Grasso raccoglie e presenta le firme necessarie per chiedere che il testo venga esaminato in sede referente e non più in sede redigente come prevede ora il nuovo regolamento di Palazzo Madama. Il che significa iter meno veloce anche in Assemblea. Ora la Conferenza dei Capigruppo, spiega il presidente di turno La Russa, dovrà fissare una data per la conclusione dell’esame del testo in commissione.