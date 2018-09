(ANSA) – ROMA, 26 SET – “Piu del 20% dei turisti decidono la meta in base all’enogastronomia. Tra le prime misure abbiamo voluto scommettere su questo piano per fare sistema. Vorremmo inoltre valorizzare il marchio di qualità Aqua che ha un forte limite: sancisce la qualità ma non dà un valore aggiunto. Noi dobbiamo puntare sulla qualità. Infine sulla Ribolla gialla: “non ha concorrenti, dobbiamo tutelarla e farla conoscere”. Così il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante il Forum in corso all’ANSA.