(ANSA) – ROMA, 26 SET – “Con questa iniziativa vogliamo far capire anche a chi con la legge ha avuto un rapporto difficile, che ogni legge è una garanzia, soprattutto per chi si trova in una posizione subordinata, di assoluta mancanza di potere. La Costituzione è uno scudo per chi non ha potere”. Con queste parole il presidente della corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, ha presentato “Viaggio in Italia”, progetto che porterà i giudici della Corte nelle carceri e ha il pieno sostegno del Ministero della Giustizia. Si parte da Rebibbia il 4 ottobre: circa 250 detenuti, tra cui 20 donne, si riuniranno nel teatro dell’istituto per ascoltare la lezione di Lattanzi e porgergli domande. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming in altre 145 carceri. Fino al 16 novembre ci saranno altre 5 tappe: San Vittore il 15 ottobre, Nisida il 19 ottobre, Terni il 29 ottobre, Genova il 9 novembre e Lecce il 16 novembre. Il progetto darà vita a un docufilm a cura di Rai Cinema, con la regia di Fabio Cavalli