(ANSA) – MILANO, 26 SET – Gonzalo Higuain salta la trasferta del Milan a Empoli. Dopo aver annunciato in conferenza stampa che l’attaccante argentino era in dubbio per un problema muscolare, prima della partenza in treno Rino Gattuso con lo staff rossonero ha deciso di non portarlo in Toscana e lasciarlo a Milano per permettergli di sottoporsi alle terapie del caso. Una scelta precauzionale, anche in vista degli impegni ravvicinati di domenica in casa del Sassuolo e di giovedì prossimo in Europa League contro l’Olympiacos.