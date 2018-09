(ANSA) – ROMA, 26 SET – Un nuovo vertice di governo per la manovra? “Questo e’ sicuro, c’e’ tanto lavoro da fare ancora”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio interpellato dai cronisti a Montecitorio sui tempi per il varo della nota di aggiornamento al Def. Il tempo per tornare a riunirsi non manca: “domani parto ma alle 12 torno” a Roma ha sottolineato Di Maio che non ha precisato nulla sui tempi di convocazione del cdm: “non so se e’ stato convocato” ha detto.