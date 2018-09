(ANSA) – ROMA, 26 SET – “I campi rom vanno sgomberati. In questo è Salvini che è d’accordo con me visto che sono venti anni che io pratico questa linea”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (Pd), ai cronisti che chiedevano se fosse d’accordo con il ministro dell’Interno, che in occasione della presentazione del decreto su sicurezza e immigrazione ha annunciato che l’obiettivo è lo sgombero di tutti i campi rom entro la fine della legislatura. “Credo – ha aggiunto De Luca – che abbia appreso la mia lezione. Poi come tutti gli allievi sbaglia in alcuni punti, ma avremo modo di correggerlo”. Ai cronisti che chiedevano un commento all’invito del segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina, che aveva sollecitato a smetterla con le battute e a moderare i termini nei confronti di esponenti del partito, De Luca ha risposto: “Credo che si riferisse a qualcuno della sua segreteria che batte e batte male”.