(ANSA) – ROMA, 26 SET – L’australiano Rohan Dennis ha vinto la medaglia d’oro nella prova a cronometro maschile ai Mondiali di ciclismo in corso a Innsbruck. Dennis ha chiuso i 52,5 chilometri della prova con il tempo di 1’03’02”57, alle media di 49.6 km/h. Ha preceduto di oltre un minuto (1’21”09) il campione uscente, l’olandese Tom Dumoulin, che ha invece battuto di un soffio (0”53) il belga Victor Campenaerts, giunto in Austria col titolo di campione europeo. Per l’australiano è il primo titolo iridato individuale conquistato in carriera dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015 con la BMX Racing Team nella cronometro a squadre. Due gli italiani in gara oggi, Alessandro De Marchi e Fabio Felline, che si sono classificati rispettivamente 28/o (a 5’05 dal vincitore) e 30/o (a 5’25”).