(ANSA) – NEW YORK, 26 SET – “Ci sono tutte le potenzialità per crescere: dobbiamo solo intervenire per liberare le risorse economiche per un piano infrastrutturale serio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando dall’interno del New York Stock Exchange ai microfoni di Class Cnbc. “Quando parlo di infrastrutture parlo di quelle materiali e immateriali, creando un ambiente anche smart per la business community. Ad esempio la semplificazione burocratica sarà a costo zero”, ha aggiunto.