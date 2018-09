(ANSA) – MILANO, 26 SET – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si aspetta un appoggio del governo se non economico “almeno formale” per la candidatura a due, di Milano e Cortina, ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che entro venerdì ci sarà la parola definitiva sulla candidatura. “Dal Coni non abbiamo sentito nessuno. La mia posizione è chiarissima, per il resto anche io sono fermo – ha aggiunto a margine della presentazione del libro di Aldo Cazzullo, ‘Giuro che non avrò più fame’ -. So che però dal Coni stanno partendo per Buenos Aires quindi quello che dirà Giorgetti sarà chiaro e spero definitivo”.