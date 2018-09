(ANSA) – MILANO, 26 SET – Il gup di Milano Guido Salvini “esaminata la richiesta degli imputati del reato di tentato omicidio aggravato perpetrato nei confronti di Niccolò Bettarini”, il figlio dell’ex calciatore Stefano Bettarini e della conduttrice tv Simona Ventura, aggredito lo scorso 1 luglio a coltellate davanti ad una discoteca milanese, “ha disposto con ordinanza la celebrazione del processo con il rito abbreviato condizionato alla sola acquisizione della cartella clinica” del 19enne. Il gup ha invece rigettato “le ulteriori richieste” delle difese, ossia l’esame del ragazzo e di un’amica, e “fissando l’udienza per il 30 ottobre”. Lo ha spiegato il difensore del giovane, parte civile, l’avvocato Alessandra Calabrò. Nel processo sono imputati quattro giovani che vennero fermati per tentato omicidio e che sono ancora in carcere.