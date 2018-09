(ANSA) – UDINE, 26 SET – La Lazio batte l’Udinese 2-1 in un incontro della sesta giornata di serie A. E’ la quarta vittoria di fila per i biancocelesti di Inzaghi, ora a 12 punti in classifica. Tutte nel secondo tempo le reti. Ha aperto le marcature Acerbi al 16′ e ha raddoppiato Correa sei minuti dopo. L’Udinese ha accorciato le distanze con Nuytinck al 35′ e in un forcing finale ha sfiorato anche il pareggio.