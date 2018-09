(ANSA) – FIRENZE, 26 SET – “Dalla panchina non mi sono reso conto del rigore: ho visto il pallone partire dal piede di Candreva senza che cambiasse traiettoria. L’azione è proseguita e poi ho veduto i giocatori dell’Inter protestare. Non riuscivo a capire, dopo c’è stata la Var e l’hanno utilizzata così”. Lo ha detto Stefano Pioli. “Dispiace per la sconfitta – ha proseguito il tecnico della Fiorentina – comunque sia abbiamo dimostrato ieri sera, contro un avversario forte, di essere una squadra con qualità e personalità e capace di onorare la maglia. E’ questo che ci siamo portati a casa, abbiamo commesso qualche errore ma da questa partita siamo usciti con tanta convinzione: la crescita pian piano arriverà. Adesso concentriamoci sull’Atalanta che è una concorrente diretta”.