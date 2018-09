(ANSA) – UDINE, 26 SET – E’ una vittoria “importante ai fini della classifica” quella raccolta dalla Lazio in casa dell’Udinese. Ne è convinto Simone Inzaghi. “I ragazzi sono stati bravi a non sottovalutare le partite con Genoa e Udinese. Abbiamo fatto una buona gara – commenta – il primo tempo abbiamo creato poco ma l’Udinese è una squadra che ti invita a giocare e poi ti colpisce con le ripartenze; siamo stati bravi a non prenderle”. L’Udinese, profetizza, “è una squadra di gamba che creerà problemi a tante avversarie”. “Correa ha fatto un grandissimo gol – ha aggiunto – penso se lo meriti. E’ un giocatore con grandissima qualità e ha ancora ampi margini di crescita”. Unico dispiacere “aver preso il gol di Nuytinck, avremmo evitato quei dieci minuti finali. L’unica cosa che non avremmo dovuto fare sarebbe stato concedere quel gol”. La testa della Lazio ora è rivolta al derby con la Roma. “Ora sappiamo che sabato abbiamo una partita importantissima e poco tempo per prepararla ma sarà lo stesso anche per la Roma”.