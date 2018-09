ROMA. – In molte città del Mondo, come San Francisco, Washington, Londra e Hong Kong, il 26 settembre si celebra la Giornata mondiale degli amanti dei cani. La Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (Leidaa) e la World Dog Alliance propongono anche nel nostro Paese il Dog Lovers’ Day, per celebrare l’amicizia che dura da 16.000 anni tra uomo e quattrozampe. La ricorrenza odierna non è da confondere con la Giornata Mondiale del Cane, che si festeggia il 26 agosto.