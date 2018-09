(ANSA) – ROMA, 26 SET – “Oggi è stato come ricominciare il campionato. La partita sembrava facile ma non lo era, contro una squadra che aveva fatto molto bene come la Juve. Noi comunque siamo all’inizio, anche se non lo siamo in realtà. La mia è una squadra di ragazzi sani e per bene. Questa di oggi ne è la dimostrazione”. Così l’allenatore della Roma, Eugenio Di Francesco, dopo la vittoria sul Frosinone. “Quello di oggi è un punto di partenza – ha insistito il tecnico abruzzese -. Oggi era determinante trovare i tre punti per tornare ad avere fiducia, anche in vista del derby. Quello che avevo chiesto ai ragazzi era anche mantenere le reti inviolate. Quello che ci è riuscito l’anno scorso. Questa è stata la dimostrazione di una crescita”.