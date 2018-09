CARACAS – Un gruppo di sei ginnaste venezuelane, dove spicca la presenza della medaglia di bronzo dei bolivarianos e sudamericanos, Grisel López, saranno impegnate questo fine settimana nel Campionato Panamericano che si disputerà a Lima, in Peru.

Nella manifestazione che si svolgerà nella terra degli Incas ci saranno in palio dei biglietti per i Giochi Panamericani che si svolgeranno l’anno venturo nella capitale peruviana.

La López, che nel suo palmarés presenze sui podi dei Juegos Bolivarianos e Sudanericanos, sarà l’unica che parteciperà anche nella modilità individuale, mentre Kizzy Rivas, Sofía Suarez, Maria Waleska Ojeda, Juliette Quiroz e Dahilin Parra lo faranno nella campionato a squadre.

“Mi sento in forma e ben preparata per questo torneo. Insieme alla mia allenatrice stiamo lavorando sodo per portare in alto il nome del Venezuela e qualificarci oer i Giochi Panamericani” ha dichiarato la ginnasta López all’ Agencia Venezolana de Noticias.

La manifestzione sportiva si svolgerà nel Centro de Alto Rendimiento de la Videna, a Lima.

Oltre alla delegazione creola ci saranno ginnaste proveniente da Argentina, Bermudas, Bolivia, Brasile, Canadá, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Stati Uniti, El Salvador, Guatemala, Isole Caimán, Giamaica, Messico, Panamá, Perú, Porto Rico, Trinidad e Tobago ed Uruguay.

Molte di queste atlete hanno partecipato nei giorni scorsi hanno partecipato alla Coppa del Mondo che si é disputata a Sofia, in Bulgaria.

(di Fioravante De Simone)