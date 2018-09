CARACAS – La Conmebol, massimo ente calcistico del sudamerica, visiterà sette stadi della Primera División venezuelana nel mese d’ottobre per dare l’omologazione per ospitare competizioni internazionali per l’anno venturo.

Questo tour degli stadi inizierà il prossimo 2 ottobre e si concluderà il 16 dello stesso mese. La ditta brasiliana Arena sarà l’incaricata di visionare le strutture calcistiche.

La prima tappa sarà lo stadio Olímpico della UCV che nei giorni scorsi ha ospitato la gara di Coppa Sudamericana tra Caracas ed Atlético Paranaense, match vinto dai brailiani per 0-2.

Poi, il 3-4 ottobre, gli addetti dell’Arena voleranno alla città musicale del Venezuela per vedere le condizioni del Metropolitano. Lo stadio che ospita le gare interne del Deportivo Lara é stato costruito per ospitare alcune gare della Coppa América che si é disputato nel 2007 in Venezuela.

Il giorno dopo, andranno a Barinas per vedere se l’Agustín Tovar ha le condizioni ottime per ospitare una gara di Coppa Libertadores.

Poi sarà la volta del Templo Sagrado del calcio venezuelano, lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristobal sarà visitato il 7 ed 8 ottobre. Mérida riceverà la visita della Conmebol il 9-10

La ditta Arena intraprenderà il viaggio verso l’oriente del Venezuela per controllare le condizioni del Monumental di Maturín (11-12 ottobre) e il Centro Total de Entretenimiento Cachamay (13-16 ottobre).

I tifosi delle diverse squadre incrociano le dita per non Dover vedere la propria squadra giocare oltre le mura della città d’origine.

(di Fioravante De Simone)