(ANSA) – ISLAMABAD, 27 SET – Almeno quattro terroristi e due uomini della sicurezza sono stati uccisi durante un blitz delle force speciali pachistane avvenuto nella notte, su informazioni dell’intelligence, in Belucistan. Secondo quanto affermato in una nota dell’ufficio stampa dell’esercito pachistano, l’azione era diretta contro i terroristi nascosti nel distretto di Kalat. “I terroristi stavano preparando gravi attacchi nella provincia” – si afferma nella nota – ma le forze di sicurezza sono arrivate in tempo e hanno sventato i loro piani. “Quattro terroristi sono stati uccisi, mentre durante la sparatoria sono morti due soldati e altri due sono rimasti feriti”, ha precisato l’esercito. I militari hanno sequestrato fra l’altro delle giacche da kamikaze e una grande quantità di armi ed esplosivi.