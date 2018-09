(ANSA) – NEW DELHI, 27 SET – La Corte Suprema ha depenalizzato l’adulterio, cancellando l’articolo 497 del Codice Penale, che lo considerava un crimine, e ha definito incostituzionale l’articolo. Lo scrive l’agenzia di stampa Ians. Il comma abolito, in vigore da prima dell’Indipendenza, concedeva solo al marito il diritto di citare in giudizio l’amante della moglie e non prevedeva la stessa possibilità per le donne. Secondo il giudice supremo Dipak Mishra “qualsiasi norma che si basi sul concetto di disuguaglianza tra uomini e donne è incostituzionale: il comma 497 offende la dignità delle donne”. “L’adulterio – ha aggiunto – può non essere la causa di un matrimonio infelice, ma, semmai la sua conseguenza”. La nuova storica decisione della Corte Suprema si inserisce nel solco dell’affermazione dei diritti civili e dell’uguaglianza di genere, dopo la recente depenalizzazione dell’omosessualità e il divieto del triplo talaq, il divorzio islamico ottenuto dal marito pronunciando una sola parola.