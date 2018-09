(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Il Governo ha esaminato il dossier della candidatura italiana ai Giochi invernali del 2026 con spirito olimpico, cercando di creare il necessario entusiasmo rispetto a un progetto così importante e affascinante. Abbiamo cercato di non dividere il paese, promuovendo una candidatura condivisa con alla base sostenibilità ambientale e contenimento dei costi. Questo non è stato possibile, e in questo momento non abbiamo una proposta a due punte visto che ho ascoltato finora solo intendimenti”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, oggi alla Camera. “Torino forse rilancia da sola, Milano e Cortina dicono di volersi proporre assieme -ha aggiunto. L’atteggiamento del Governo, ribadito a tutti gli interessati e anche al Coni, è che questo tipo di proposte avranno il sostegno del Governo, ma non dal punto di vista economico. Dovranno dimostrare di poter sopperire da soli a tutte le esigenze organizzative e infrastrutturali”.