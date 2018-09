(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Nella legge di bilancio sul 2017 erano stati stanziati originariamente 100 milioni di euro che sono gestiti con un bando dal Coni. Questo ha trasmesso una graduatoria arrivata ieri, che sarà oggetto di un decreto da parte del consiglio dei ministri che ufficializzerà la graduatoria dei progetti e degli enti interessati entro la settimana prossima”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, alla Camera. Sui finanziamenti legati al bando sport e periferie, ha precisato che “per gli altri 75 milioni aggiunti c’è un problema: sono stati finanziati con una forma di copertura giudicata incostituzionale ad aprile. Perciò abbiamo chiesto al Coni di far ripartire l’altra assegnazione destinata a interventi più piccoli. Mentre i primi 100 milioni erano stati stanziati per impianti agonistici di alto livello, questa seconda parte è finalizzata a interventi più piccoli. Entro novembre uscirà un terzo bando del fondo periferie gestito questo non dal Coni ma dalla struttura dell’Ufficio sport”.