(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Mi trovo nella situazione surreale per cui ogni giorno le persone del Pd mi chiedono ‘Ma perché non esci e non fai un altro partito’? A forza di dirlo può darsi che prima o poi la cosa accada. Mi piacerebbe farlo con chi nella società rappresenta delle cose. Da Marco Bentivogli del sindacato a Giovannini per quanto riguarda la sostenibilità, ma anche la rete di sindaci che ha messo su il sindaco Pizzarotti. Meno professori e più gente che ha operato praticamente nella società”. Lo afferma Carlo Calenda a 24Mattino su Radio 24.