(ANSA) – TORINO, 27 SET – Sestriere al posto di Torino nel ‘tridente’ che si candiderà a portare in Italia le Olimpiadi invernali 2026. Lo propone Gianna Gancia, capogruppo della Lega Nord al consiglio regionale del Piemonte. “Sfumata, pare in modo definitivo per scelta del Comune stesso, la possibilità di far entrare Torino nella candidatura a tre -afferma- abbiamo ancora l’occasione di far tornare il grande evento in Piemonte. Sestriere si è detta disponibile, fin dall’uscita di scena di Torino, a prender parte lo stesso al progetto e crediamo che abbia mezzi e competenze per farlo anche senza il coinvolgimento del capoluogo sabaudo”. “In consiglio regionale -aggiunge- abbiamo presentato un ordine del giorno, sottoscritto anche da Forza Italia, per portare avanti questo nuovo disegno e, oggi, lanciamo un appello al governo affinché non scarti questa ipotesi. Le Olimpiadi sono un’opportunità enorme in termini di visibilità e di investimenti e in Piemonte abbiamo più che mai bisogno sia dell’una che degli altri”.