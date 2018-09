(ANSA) – MOSCA, 27 SET – La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha liquidato come una “nuova fake news” lo scoop di Bellingcat secondo cui il vero nome di uno dei sospetti nell’avvelenamento dell’ex ufficiale del Gru Sergei Skripal e di sua figlia Yulia nella città britannica di Salisbury è Anatoly Chepiga. “Una nuova bufala legata a Petrov e Boshirov è apparsa immediatamente dopo il discorso della premier britannica Theresa May alla riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu dedicata alle armi di distruzione di massa, durante la quale ha nuovamente ribadito le accuse contro la Russia”, ha scritto Zakharova sulla sua pagina Facebook. “Non ci sono prove e di conseguenza la campagna d’informazione viene portata avanti. Lo scopo è quello di distogliere l’attenzione dalla domanda principale: cosa è successo realmente a Salisbury?”. Secondo Bellingat Ruslan Boshirov è in realtà il colonnello del Gre Anatoliy Chepiga, eroe della Russia e veterano di guerra. Lo riporta Interfax.