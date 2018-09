(ANSA) – BOLZANO, 27 SET – Domenica 21 ottobre gli altoatesini sono chiamati al voto per eleggere il nuovo Consiglio provinciale. Sono 14 le liste che si presentano alla tornata elettorale per un totale di 420 candidati. Le liste e i nomi dei candidati sono pubblicate sul portale web della Provincia dedicato alle elezioni raggiungibile all’indirizzo elezioni.provincia.bz.it. L’Ufficio affari istituzionali in questi giorni ha provveduto all’invio dei plichi ai 35.003 votanti per corrispondenza con la comunicazione circa la data delle elezioni e le modalità di espressione del voto. Il numero complessivo dei votanti sarà di 424.184, mentre a quelle del 2013 erano 400.961. Tutte le informazioni principali in italiano, tedesco, ladino e anche inglese sono sul web nel nuovo portale dedicato alle elezioni provinciali 2018 elezioni.provincia.bz.it. Per avere ulteriori notizie sono a disposizione anche la pagina Facebook e Twitter.